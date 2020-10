Felipe Calderón acusa a AMLO de ir contra periodistas, escritores y adversarios

CIUDAD DE MÉXICO.-Felipe Calderón acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ir en contra de periodistas, escritores y adversarios.

En un mensaje de Twitter el ex mandatario dijo:

"Primero vinieron por los adversarios, y me callé porque no era político. Luego vinieron por los periodistas, y me callé porque no era periodista. Luego vinieron por los escritores, y me callé porque no era escritor. Cuando vinieron por mí, ya no había nadie que pudiera protestar".

Este comentario de Calderón se da luego de que AMLO condenó los dichos de odio del escritor Francisco Martín Moreno de quemar vivos a los simpatizantes del presidente de México.

López Obrador retomó un mensaje emitido en 2017 en sus redes sociales en el que señaló que es "un mal escritor dedicado a explotar la ignorancia y el conservadurismo de la sociedad".

"Ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa no solo por la propagación del odio, sino por el silencio abrumador de los supuestos antifascistas", señaló López Obrador y recordó el fragmento de un poema atribuido a Martin Niemöller.

"Cuando los nazis buscaron a los comunistas / me callé / porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas / me callé / porque yo no era socialdemócrata. Cuando buscaron a los católicos / no protesté / porque yo no era católico. //Cuando me buscaron a mí / ya no había nadie / que pudiera protestar", escribió el Presidente.

"No me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno dijo —con la estridencia que lo caracteriza— que no votaría por mí", agregó López Obrador en redes sociales.

A través de redes sociales, el escritor Francisco Martín Moreno compartió su participación completa en un programa de radio y acusó que se difundió una versión "dolosamente editada" de su análisis sobre la desaparición de los fideicomisos públicos, que, dijo, constituye un atentado contra la nación.