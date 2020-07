Fela Pelayo, Secretaria de la Igualdad en Jalisco, renuncia tras admitir que no tiene título; es requisito para el cargo

GUADALAJARA, Jalisco.- Este lunes Fela Patricia Pelayo López, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco, renunció al cargo después de que se informó que no cuenta con título universitario, requisito para el empleo.

Previamente, el periódico Mural entrevisto a Pelayo López, donde mencionó haber cursado la licenciatura de Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), aunque no obtuvo el grado.

Mediante una carta publicada en redes sociales, la exfuncionaria enfatizó que se desempeño con honestidad en el puesto y demostró sus capacidades. No obstante, presentó su dimisión ante el gobernador Enrique Alfaro Ramírez luego de conocerse la información.

Pelayo López escribió:

Es importante aclarar que mi función como secretario fue legítima y legal, que no existe irregularidad alguna en el nombramiento en el desempeño y los errores que hubiera podido cometer, nunca fueron con dolo, ni malicia”.

Asimismo, en la conversación con dicho medio la extitular afirmó que su título se encontraba en trámite, aunque no era sustancial al desarrollo de sus labores.

“No estoy titulada, es un tema que está en proceso, la verdad me parece un tema completamente irrelevante respecto a la labor que yo hago… No es un requerimiento legal para el espacio en el que me encuentro.... En México, todo mundo es licenciado, licenciada, insisto, no estoy titulada todavía, está en trámite, me parece que es un asunto totalmente irrelevante”, aseveró.

Cabe destacar que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su Artículo 6 dispone que para ser titular de alguna dependencia, instancia o entidad, sumado a lo establecido por la Constitución del estado, es necesario “contar con estudios de nivel de licenciatura, preferentemente en la materia sustantiva de la dependencia o entidad respectiva o experiencia en el ramo”.

Finalmente, la administración que encabeza Alfaro Ramírez indicó que María Elena García Trujillo asumirá como encargada de despacho de la referida Secretaría, siendo “quien actualmente ejerce el cargo de Subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres”.