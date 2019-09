Favorecen empresa con estafa en Puebla

Cd. de México, México.-La instalación de la armadora alemana Audi en Puebla se orquestó con una serie de ilegalidades desde el Gobierno de Rafael Moreno Valle cuyos funcionarios incluso se constituyeron como ejidatarios para asegurar la compra de la tierra para la armadora y para la denominada Ciudad Modelo, actualmente casi deshabitada.



Así se afirma en "La Trama Audi. Componendas de un Gobierno autoritario", una investigación del periodista Sergio Mastretta y el equipo de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI).



Conforme los datos obtenidos, la instalación de la planta en el Municipio de San José Chiapa le ha costado al erario lo mismo que invirtió la firma alemana.





Contra la inversión de la empresa alemana de 1,300 millones de dólares, los poblanos hemos transferido al proyecto por la acción del Gobierno en seis años alrededor de 1,321 millones de dólares contados en territorio y obra pública en infraestructura, impuestos condonados y una retahíla de condiciones firmadas con el consorcio VW-Audi el 5 de septiembre de 2012", establece Mastretta en el libro que será presentado este lunes.



La investigación revela por ejemplo como dos funcionarios públicos estatales, Vicente Ortiz Toxqui y Roberto Carrión García, compraron a su nombre 274 hectáreas en 23.2 millones de pesos y se las revendieron por 47 millones de pesos al Banco Estatal de Tierra, una figura creada en el Gobierno para concretar el proyecto.



Ambos, junto con Sergio Vázquez Reyes, jugaron el triple papel de gestores del gobierno, compradores particulares y ejidatarios vendedores.



Pablo Rodríguez Regordosa, actual dirigente municipal del PAN en Puebla y entonces Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico con Moreno Valle acudió personalmente a negociar la compra de la tierra a los ejidatarios y particulares, sin informarles que era Audi la empresa a la que pretendían ubicar ahí.



Además, fueron reservados prácticamente todos los contratos hasta 2021 o 2022.



En el libro se deshila la compleja trama jurídica, financiera, económica y política urdida entre 2011 y 2017 para poner en charola de plata las condiciones a Audi.



"La cuenta incluye una nueva ley y tres reformas constitucionales, diez decretos, tres nuevos fideicomisos, cinco convenios, dos nuevos organismos estatales, seis contratos, siete escrituras, siete permisos, cuatro estudios. Y contra lo que pudiera pensarse, sólo tres amparos ante la justicia federal contra este aluvión de procedimientos legales".



El libro da cuenta de la versión de los Gobernadores de Guanajuato y Querétaro, quienes perdieron en la competencia por la inversión de la planta.



"No se puede exentar el impuesto sobre la nómina por una cuestión de principios, porque si las personas más humildes los pagan, por qué no lo van a hacer las grandes empresas", dijo por ejemplo el queretano José Calzada, tras darse a conocer la noticia de que Audi se quedaba en Puebla.



"El proyecto ha dejado por la construcción de la Plataforma Audi una deuda de alrededor de 10,800 millones de pesos a los contribuyentes poblanos, que será cubierta a lo largo de 15 años -ya llevamos seis de ellos-, y concentró en un solo gran proyecto y en una sola región una enorme suma de recursos federales a fondo perdido, dejando de lado otros posibles proyectos de desarrollo en el conjunto del Estado", establece Mastretta.



En la investigación, 19 funcionarios son mencionados, entre ellos Fernando Manzanilla Prieto, Secretario General de Gobierno y de quien dependía la Dirección de la Tenencia de la Tierra. Él fue quien firmó como tal el Contrato de Desarrollo con las empresas Audi y Volkswagen. Desempeñó el mismo cargo durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido, y ahora, en el Gobierno de Miguel Barbosa, ratificado como secretario de Gobernación en agosto de 2019.



El derroche del Gobierno incluyó también la Ciudad Modelo, en donde sólo el 2 por ciento de las 25 mil viviendas contempladas en el proyecto ha sido construido, pero donde no hay más de 97 viviendas habitadas.