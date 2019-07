Familia presidencial ya se mudó a Palacio Nacional: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-La familia presidencial ya vive en Palacio Nacional, confirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario se refirió a una publicación del diario Reforma sobre que “tendría todo el Palacio y los salones de Palacio” para él y su familia.

Ya dormí anoche aquí, voy a estar alternando, porque no es lo mismo, o sea, la casa de uno es mejor… por cierto, sacaron un reportaje los del Reforma, no un reportaje, una nota, diciendo que voy a tener todo el Palacio y los salones del Palacio, el Salón Azul, el Salón Rosa, el Salón de Embajadores, el Salón Principal. No es así, es una exageración del periódico y como se dice coloquialmente ‘eso sí calienta’”, dijo.

López Obrador aseguró que vive en el departamento que adaptó el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y que conservó Enrique Peña Nieto.

Palacio Nacional/Agencia Reforma

“Es una parte muy limitada. Todos los salones, toda la parte histórica queda libre completamente. Inclusive va a desalojarse una parte que se usaba, nada más va a quedar el despacho y la atención en Palacio para los asuntos que tratamos se va a hacer en el área en que estaba el Estado Mayor Presidencial”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo se refirió también al inmueble en donde se ubica el periódico Reforma en la Ciudad de México y lo comparó con un palacio.

“Como se llevan fuerte los del Reforma, les diría que no estoy acomplejado. Cuando ellos hicieron su edificio, ¿conocen el edificio de Reforma?, es un palacio, y yo diría, pero esto con todo respeto, de mal gusto, porque también los fifís no tienen tanta sensibilidad para la arquitectura, pero ese otro asunto. He dicho”, dijo.