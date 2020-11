Familia espera justicia por abuso sexual de menor, cometido presuntamente por el director de escuela 

MÉXICO.- “El maestro me tomó del cuello y me besó”, escuchó María decir a su hijo de 8 años de edad, quien fue víctima de abuso sexual presuntamente por parte del director y dueño del colegio Liceo de León, Guanajuato en el que estudiaba.

El maestro Roberto interceptó al pequeño una mañana dentro de uno de los baños de la escuela; le pidió que saliera, pero tuvo que retirarse cuando más niños se hicieron presentes, platicó el niño a su mamá.

“Mi niño dice que cuando salió, el director lo estaba esperando. Que se lo llevó a la oficina, cerró con llave, con seguro; cerró la cortina y le preguntó cuántos años tenía, que si tenía novia y que le dijo que ya estaba en edad para tener sexo”, relata su madre, quien dice que después de eso le levantó la barbilla y lo besó en la boca.

Según lo publicado por Milenio, en Guanajuato no existe una unidad especializada para la atención de delitos contra menores, así que los atendieron en la de delitos contra la mujer, pero no quisieron interponer la denuncia por considerar que un beso no es abuso sexual.

Tras apelar varias ocasiones, lograron que se interpusiera la denuncia contra Roberto, e incluso las investigaciones arrojaron que el menor había sido abusado, por lo que se giró una orden de aprehensión que aún no es ejectuada.

“No vemos que estén tomando las medidas pertinentes para realmente localizar a esta persona si es que está todavía en la ciudad”, mencionó Carlos Navarro, padre del menor.