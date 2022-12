Familia de vendedor de tamales niega perdón a hombre que lo atropelló

CUAUTITLÁN IZCALLI, Estado de México.- Familia del vendedor de tamales que perdió la vida tras ser atropellado por un conductor que iba a exceso de velocidad en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, negó el perdón al responsable.

Por el contrario, convocaron a una marcha el próximo jueves para exigir que el crimen no quede impune, pues el conductor ya fue liberado.

"No voy a otorgar el perdón, quiero que se haga justicia por mi papá. Todo eso, me causa mucha rabia porque ya no está mi papá; es la primera Navidad que estoy sin él".

Nos dijeron que cuando él nos indemnizara nosotros estaríamos otorgando el perdón, cuando no es así. El día que estuvimos tramitando la denuncia y el cuerpo de mi papá, llegó su madre y nos desprestigió por ser tamaleros", dijo Jorge Raziel Claudio, hijo de la víctima.

De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, a la familia de Jorge Claudio se le ofrecían un total de 230 mil pesos con el fin de que "no hagan más lío".

Insultos contra la familia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que el presunto responsable, Omar "N", fue acusado del delito de homicidio culposo, pero fue liberado tras determinar que su caso no requería prisión preventiva.

Aseguran que la madre del presunto responsable los comenzó a insultarlos por el trabajo que ejercía la víctima.

La mamá hizo comentario enfrente de mi familia y de todos, que nosotros por ser tamaleros aceptaríamos cualquier cantidad que nos ofrecieran, en ese caso puso el ejemplo de 250 mil pesos", dijo Joab Claudio López, hijo de la víctima.