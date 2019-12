Familia LeBarón y AMLO se reunirán el 12 de enero

CIUDAD DE MÉXICO.- La reunión entre la familia LeBarón y el presidente Andrés Manuel López Obrador se llevará a cabo el 12 de enero de 2020.



En entrevista para Radio Fórmula, Adrián LeBarón dijo que aún no se define si el encuentro será en Bavispe, Sonora, o en la Ciudad de México.



“Hay que entender que la propuesta del presidente era que estaba dispuesto a vernos en un mes, 2 o 3 de enero, y preguntó dónde. Yo personalmente dije que en la Ciudad de México porque mi familia está aquí y es más fácil llegar a la Ciudad e México que a la sierra, pero la familia Miller pidió que fuera en Bavispe, La Mora, Sonora”,señaló.



Asimismo, Adrián LeBarón mencionó que como el Jefe del Ejecutivo no viaja en helicóptero, llegar a Bavispe le tomaría cinco o seis horas desde el aeropuerto.



El miembro de la familia LeBarón explicó que en el encuentro se informará sobre nuevos avances de la investigación sobre la masacre que arrebató la vida de tres mujeres y seis menores.



Por otra parte, reveló que a pesar de que han sostenido dos reuniones con funcionarios de la FGR, no conoce el expediente del caso ni ha tenido orientación legal de la Comisión de Atención a Víctimas.



El pasado 2 de diciembre, Adrián LeBarón comentó, tras la reunión con López Obrador, que estaba contento porque no les dieron “atole con el dedo” sobre las investigaciones del caso de su familia.