Familia LeBarón se reunirá este martes con senadores

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, informó que la familia LeBarón acudirá al Senado de la República para sostener un dictamen encuentro con los legisladores.



Álvarez Icaza señaló que la reunión está programada para las 13:30 horas, en la Sala 5 de la Planta Baja, de la sede en Reforma, en la Ciudad de México. Asimismo, mencionó que habrá una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

Este lunes, la familia LeBaron y Langford sostuvieron un encuentro privado con el presidente



Adrián LeBarón aseguró que está contento porque en su reunión con el presidente López Obrador no le dieron "atole con el dedo" sobre el asesinato de nueve de sus familiares el pasado 4 noviembre en los límites de Sonora y Chihuahua a manos de una organización criminal.



La reunión estuvo muy productiva… Estamos contentos de los avances de la investigación, pero sí está a medias, y no nos vamos a meter, estamos contentos porque no nos dieron atole con el dedo, pero no podemos expresarlo, está peligroso para nosotros mismos", dijo al salir de Palacio Nacional.