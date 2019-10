Falta conocer a 201 beneficiarios de créditos fiscales, dice Inai

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras darse a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entregó a la organización civil Fundar las condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai), Francisco Acuña Llamas, informó que aún faltan por conocer a 201 beneficiarios, así como los montos condonados debido a que interpusieron amparos para evitar que sus nombres se conozcan, aunque refirió, se sabe que el total de estos créditos asciende a más de 100 mil millones de pesos.



El comisionado manifestó que este es un hecho histórico y motivo de celebración que el Juez del Distrito (que precede desde el 2007 con el entonces IFAI) ordenara al SAT entregar de los nombres de los beneficiarios de condonaciones y cancelaciones fiscales deben ser públicos, del mismo modo que cualquier beneficiario de programas sociales.



"Por fin (sabemos) que no es motivo de misterio que se conozcan los nombres de los beneficiarios de estos privilegios fiscales, así como se pueden conocer los nombres del beneficiario de una beca, una despensa o una ayuda económica por la vía de los programas sociales asistenciales, pues con mayor razón se debe conocer cuándo por una razón discrecional que adoptaba el SAT ya no haya lugar a las condonaciones fiscales".



Acuña Llamas, refirió que hay 47 resoluciones emitidas por el órgano de transparencia nacional derivadas de recursos de inconformidad, debido a que solicitantes requerían conocer en materia de condonaciones del 2014 al 2019, aseguró "siempre van en el mismo sentido, pronunciarse por hacer pública la información". No obstante, hay solicitudes y recursos desde 2003 hasta 2007, este es un bloque de información que es susceptible de conocer.



Con respecto a los 201 contribuyentes amparados, no sabemos sus nombres ni el monto de la condonación o cancelación, sólo que en total ascienden a más de 100 mil millones de pesos.



El Inai, destacó que gracias a Margarita Ríos-Farjat, titular del SAT, que con esta medida se pronunció a favor de la transparencia al entregar de la información a pesar de las interpretaciones judiciales que por años la dependencia argumentó era información protegida por el secreto fiscal.



Fundar consiguió hacer públicos 15 mil créditos fiscales, por un monto de 170 mil millones de pesos, la lista de los beneficiarios y los montos condonados pueden ser consultados en su portal, así como descargar la base de datos completa.