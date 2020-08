Falso que desde Presidencia haya presiones para evitar registro de México Libre: Consejero del INE

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la acusación de la asociación civil México Libre sobre presuntas presiones de la Presidencia de México para que el Instituto Nacional Electoral (INE) le niegue el registro como partido político, organización dirigida por el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y la exaspirante presidencial Margarita Zavala Gómez del Campo, el consejero del INE, Roberto Ruiz Saldaña, indicó que es falso.

Previamente, el INE emitió una multa que asciende a 6.1 millones de pesos a siete organizaciones que pretenden obtener su registro como partido político, tal es el caso de México Libre. Esto en un dictamen de fiscalización, aprobado en votación y donde se detectó 17.7 millones de pesos de forma irregular

No obstante, dicha asociación civil sostuvo que no fueron notificados de la sanción y que desde la Presidencia de la República “se ejerce una presión indebida e ilegal a los consejeros del Instituto para negar nuestro registro”.

Por lo que durante una entrevista del programa "Los Periodistas", con los comunicadores Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, ante la pregunta ¿Es verdad que desde la Presidencia hay presión para negar el registro de México Libre?”, dijo:

Absolutamente falso. No conozco ni he sabido de alguna presión a mis colegas, ni siquiera a mí. Si hubiese una presión de ese tipo, ojalá que se pudiera señalar. Vamos a tomar una decisión relevante para la vida pública del país el próximo 31 de agosto, y más vale no estar en un ambiente de señalamientos infundados".

“Esta organización (México Libre) nos presentó aportaciones de personas mediante una plataforma que no ofrece el nombre de las personas, ni los gastos, ni siquiera la información de la tarjeta bancaria. Tenemos que tener esos datos. Esta organización nos llega con documentos firmados por personas, pero así no vamos a funcionar como instituto. No los vamos a estar buscando para saber si es verdad. No quisimos dejar el precedente”, precisó Ruiz Saldaña.

Asimismo, el Consejero Ciro Murayama añadió “Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) incurrió en recursos no debidamente identificados en el 8.18% de sus ingresos”.

La Unidad Técnica de Fiscalización apuntó en el documento que México Libre recibió un millón de pesos de personas no identificadas, por lo que podría hacerse acreedor a una penalización de máximo 2.3 millones de pesos.

“Las multas a estas organizaciones son una señal clara de la autoridad electoral en contra del financiamiento irregular de la política, en contra de la opacidad y en contra de cualquier conducta que pretenda burlar la ley”, manifestó el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, mediante su cuenta de Twitter.

Con información de Sin Embargo