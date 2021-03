Falsas vacunas Sputnik V decomisadas son contrabando o hechizas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las mil dosis de presuntas falsas de vacunas Sputnik V decomisadas en Campeche no son parte de los lotes adquiridos por el gobierno mexicano a Rusia, por lo que señaló que pueden ser de contrabando o hechizas.

AMLO rechaza que las presuntas vacunas Sputnik V decomisadas en Campeche fueran para el gobierno. "Son contrabando o hechizas". Y el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval explicó cómo las hallaron en dos hieleras. pic.twitter.com/Pj85hGoHNM — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 25, 2021

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Tercera Región Naval, el titular del Ejecutivo federal destacó que para evitar casos como este, el gobierno federal decidió tener el control de las vacunas contra el Covid-19 pues en caso de que empresas, gobiernos estatales o municipales hubieran comprados por su parte vacunas "se hubiera generado un desorden".

Según la investigación no tienen nada que ver con las vacunas Sputnik que está recibiendo el gobierno. También por eso fue muy importante tomar la decisión de que las vacunas las manejara el gobierno federal, sino íbamos a tener muchos casos así. Si las empresas compraban sus vacunas, si los gobiernos estatales, si los gobiernos municipales compraban sus vacunas, íbamos a producir o se iba a generar un desorden, y no sólo eso, sino que no íbamos a tener garantías de que se tratara de vacunas reales eficaces", indicó.

Acusó que algunos periodistas de los que "no nos quieren" están buscando que las presuntas dosis que decomisaron en Campeche "sean de las nuestras, de las que llegan a México, a la Secretaría de Salud, pues no, o fue un contrabando, o son hechizas, es decir, no efectivas".