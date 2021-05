Fallece suboficial que atendía reporte ciudadano en Monterrey

MONTERREY.- Un elemento de Fuerza Civil, murió en el hospital a raíz de las lesiones que sufrió al ser atacado a balazos, cuando atendía un reporte ciudadano sobre hechos delictivos que se registraban al poniente de la ciudad.

El suboficial José Raymundo Hernández Medellín, elemento operativo de la policía estatal Fuerza Civil, fue herido con arma de fuego el sábado por la tarde, en avenida Océano Ártico, entre Monte Aztlán y Monte Llano, en el segundo sector de la colonia San Bernabé, en el municipio de Monterrey.

Gravemente herido fue llevado a un hospital, donde murió al filo de la medianoche, y esta madrugada su deceso fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que publicó en su página oficial una esquela para expresar sus condolencias a la familia del oficial caído en cumplimiento de su deber.

Al informar sobre el incidente, antes del deceso, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló, “el día de hoy, durante el debido ejercicio de sus funciones, un elemento de la Institución Policial Fuerza Civil fue agredido y lesionado por arma de fuego mientras atendía un reporte ciudadano en la colonia San Bernabé 2, en el municipio de Monterrey”.

Añadió que “derivado de lo anterior, el elemento fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario para su valoración y atención médica”, al tiempo que ofrecía garantizar el apoyo necesario al oficial y su familia “hasta lograr su completa recuperación”.

Sin embargo, Hernández Medellín, no pudo sobrevivir a la gravedad de las lesiones y falleció en el hospital donde era atendido.

La SSP de Nuevo León, dio a conocer un video donde el suboficial Hernández Medellín, había expresado su compromiso por defender a la población en situaciones de riesgo.

“Cuando se mete una persona armada a una casa, uno no dice, dice el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales… no, uno no piensa así, uno dice, la vida de alguien está en riesgo, voy a salvarla”, señaló.