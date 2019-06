Fallece joven al intentar encontrar a desaparecido en Sinaloa

EL FUERTE, Sinaloa.- El recién egresado de la carrera de enfermería, Miguel Antonio, falleció luego de intentar buscar a una persona desaparecida dentro de la presa Miguel Hidalgo y Costilla en El Fuerte, Sinaloa, el pasado jueves.

Estaba buceando a 25 metros de profundidad cuando quedó atorado entre unas ramas. Varios de sus compañeros buscaron auxiliarle, pero cuando lo lograron, el joven ya no presentaba señales de vida.

Miguel Antonio era voluntario de la Cruz Roja Mexicana y elemento de Protección Civil, y acababa de egresar de la licenciatura en enfermería por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Su hermano mayor, Osvaldo, relata que a su hermano le apasionaba servir a los demás:

“Cuando yo empecé a estudiar Enfermería y me ingresé a la Cruz Roja, al tiempo él se interesó por lo mismo y lo hizo; juntos iniciamos en el grupo de rescate. Le apasionaba mucho, se le notaba, perseveraba, él nació para servir, eso fue lo que le gustó y realizó en su vida. Era un joven entusiasta, siempre interesado en integrarse en grupos de ayuda, desde muy chico se interesó por ayudar a los demás”.

Por otro lado, su padre comenta que cuando ingresó al grupo de rescate, estuvieron en desacuerdo con él, pero Miguel Antonio insistió “porque le gustaba mucho servir a la gente”.

“Mi hijo nomás escuchaba una sirena y me decía ‘padre me están ocupando, me llaman’, y se alistaba para irse. Yo me quedaba con la angustia de que probablemente ya no regresaría, le echaba la bendición[…]”