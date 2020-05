Fallece enfermera del ISEM contagiada de coronavirus

NEZAHUALCÓYOTL.-Una enfermera que trabajaba en el Hospital General La Perla, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) que atendía a pacientes contagiados de Covid-19, murió el domingo después de que se infectó del mismo virus.

Compañeros de la profesional de la salud de 33 años comentaron que fue internada el miércoles pasado en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Zaragoza con síntomas de coronavirus.

"En el ISSSTE Zaragoza la atendieron porque ella tenía esa prestación laboral, ahí le hicieron la prueba y dio positivo de Covid, por desgracia murió el domingo por las complicaciones que tuvo en los siguientes días", contó uno de sus compañeros.

De acuerdo al personal de enfermería del inmueble, la víctima atendió al jefe de urgencias del mismo hospital quien murió el pasado 9 de abril por Covid-19 luego de que se contagió durante un viaje que realizó a Cuba en la última semana de marzo.

"Podemos decir que como era personal de salud y atiende este tipo de pacientes que se pudo contagiar en el hospital, pero ahorita como están los contagios no existe la certeza de que se haya infectado en el hospital o en la comunidad", comentó otro de los compañeros de la enfermera.

Horas después de que murió el jefe de Urgencias del hospital La Perla, el 9 de abril, la enfermera escribió en una red social el temor que tenía de poder infectarse de Covid-19.

-Hola amigo, una pregunta. Hoy en la guardia ya no nos dieron el jumper blanco, dicen que ya no está en los lineamientos de protección. Tuvimos que entrar solo con una bata desechable, la verdad pienso que es mucho riesgo para nosotros, ahorita no tenemos acceso para ver los protocolos- redactó.

-Hola, cómo crees- Le contestó uno de sus compañeros.

-Según la jefa-respondió ella.

-Por qué se metieron- Le preguntó su compañero.

-Y la verdad qué terror que ni siquiera nos dejen usar doble bata-escribió la enfermera que laboraba en la guardia B.

"Hay temor de todo el personal de salud que trabaja en el hospital de poderse contagiar porque no están dando el equipo de calidad que se requiere, algunas mascarillas no son certificadas, son de un material de imitación al que se requiere y eso pues sí nos preocupa a todos", contó una de las doctoras.

Ante al riesgo constante que enfrentan, el personal médico de La Perla exigieron al gobierno del Estado de México les proporcione un bono que establece la Ley General de Salud por concepto de mecanismo biológico de alto riesgo, que consiste en un apoyo económico extra o el incremento de días de vacaciones.

La Secretaria de Salud del Estado de México informó que la enfermera que murió, al sentirse mal fue al área de urgencias del Hospital La Perla, la atendió un médico que le detectó faringitis, por lo que le dijo que se retirara a su hogar.

"Posteriormente acudió al (Hospital) del ISSSTE donde le brindaron consulta; la revisan, le recomiendan aislamiento en su casa. Nuevamente acudió al hospital y la ingresan hasta su fallecimiento", indicó.

El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) afirmó que el Hospital General La Perla mantiene su operación de forma normal y el personal de salud cuenta con el equipo de protección necesario para realizar sus labores de atención a pacientes contagiados de Covid-19.

En el inmueble fueron dispuestas 40 camas para la atención a pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2, de las cuales 27 son de recuperación y 13 más de terapia intensiva, estas últimas cuentan con los ventiladores y monitores requeridos.

Para la atención hospitalaria por esta epidemia, "30 recursos humanos en diversos turnos y de distintas especialidades" ofrecen sus servicios.

"El personal de salud en mención dispone de más de 200 mil insumos como batas quirúrgicas, caretas, cubrebocas, cubrezapatos, googles, gorros, guantes, mascarillas N95 y KN-95 protectoras y trajes Tyvek", dijo la dependencia estatal.