FOTOS: Así es la casa de Xóchitl Gálvez que pedían demoler en colonia Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO.-Xóchitl Gálvez, candidata por el Frente Amplio, posee una casa en la alcaldía Miguel Hidalgo que ha desatado controversia, por acusaciones de corrupción, al grado de que Víctor Hugo Romo, uno de los principales activista de Morena en la CDMX, solicitó que fuera demolida.

A través de redes sociales, Romo explicó la historia del inmueble que llamó la “casa del moche, la casa de la corrupción, la casa de Xóchitl Gálvez”.

Gálvez fue acusada de planear, durante meses, construirse una mega residencia, justo cuando estuvo al frente de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Recordemos que prometió donar su departamento de Las Lomas, si no terminaba su periodo como delegada. No terminó. No cumplió y se fue al Senado de la República", señala.