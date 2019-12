FGR recibirá hoy a padres de víctimas de la Guardería ABC: López Obrador

Ciudad de México (GH).- El Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero recibirá hoy a los padres y madres de los niños fallecidos y lesionados durante el incendio de la Guardería ABC en junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina el mandatario hizo una pausa para informar la respuesta de Gertz Manero.

Momentos antes el Presidente llamó a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a recibir a los padres y madres de los menores.

Yo me comprometí para pedirle de manera respetuosa al fiscal Alejandro Gertz que los reciba, que les informaré sobre cómo va la investigación, me lo pidieron, me comprometí a eso. Se trata de un asunto de justicia que nos atañe a todos, por eso lo hago. Se tiene que resolver el caso, no ha habido justicia en 10 años”, dijo.