FGR quiere cerrar caso Tlatlaya, donde 22 personas fueron asesinadas: Centro Prodh

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) pretende cerrar la investigación de Tlatlaya, un caso de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en 2014, a pesar de tener nuevos indicios, denunció este viernes el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).



Tras imponer un recurso de amparo, abogados del Centro Prodh, que representan a la madre de una de las víctimas, lograron interrogar el pasado 29 de septiembre a cinco militares de diferentes rangos sobre lo sucedido el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, en el céntrico Estado de México.

La abogada Ivette Galván explicó a Efe:

Tres días después, la FGRdecidió no ejercer acción penal. Dijo que con la entrevista ya se cumplió la sentencia de amparo y ya no hay nada por hacer. No se tienen datos nuevos, por lo tanto se debe cerrar esta investigación".