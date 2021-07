FGR obtiene vinculación a proceso contra Ildefonso Guajardo por delito de enriquecimiento ilícito

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra Ildefonso Guajardo por delito de enriquecimiento ilícito.

Se logra vinculación a proceso en contra de Ildefonso “G”, por su probable responsabilidad de enriquecimiento ilícito. Firmará de manera periódica y no puede abandonar el país", comunicó la FGR en Twitter.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Guajardo fue secretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Se vio envuelto en la polémica en el 2018 durante una comparecencia en el Senado donde dijo que “los pobres no comen gasolina”.

“Mi comentario fue simplemente en respuesta a una voz que salió de un curul que me recordaba la gasolina; claramente mi comentario fue que teneos que vigilar que la gasolina no impacte. Lo que comemos no es gasolina es canasta básica y hay que asegurarnos que el impacto en la gasolina no se transmita de una manera irresponsable en lo que comemos los mexicanos”, dijo el ex funcionario.

Puestos que ha tenido Ildefonso Guajardo

1984 Director de Finanzas Públicas de la Secretaría de Programación y Presupuesto

1988 Economista en Jefe de la Sección para Brasil y Economista Asociado en el Departamento de Asuntos Fiscales en el FMI

1991 Se integra a la dirección de la oficina para asuntos del TLC

2009 Diputado en la Legislatura LXI, preside la Comisión de Economía e integra la de Hacienda y Crédito Público

2012 Es nombrado Secretario de Economía

¿Qué es el enriquecimiento ilícito?

De acuerdo a la justicia en México, se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito.

Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombreo de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones: