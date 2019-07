FGR no tiene orden de aprehensión contra madre de Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ninguna orden de aprehensión en contra de Gilda Margarita Austin y Solis, madre del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya por el caso de Agronitrogenados.



Ante el juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, la FGR informó que no busca detener a la mamá del ex funcionario, razón por la que el juzgador le negó el amparo que tramitó contra su posible aprehensión.

, fecha en la que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la FGR realizaron una orden de cateo en el domicilio de Lozoya Austin a quien buscaban detener por "lavado" de dinero.Dicha acusación derivó de la investigación realizada por la FGR por la supuesta compraventa ilegal de la planta de Agronitrogenados durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex.

, indicó el juez.Y agregó: "Se sobresee en el juicio promovido por Gilda Margarita Austin y Solis contra el Fiscal General de la República y otras autoridades respecto de la orden de aprehensión por el caso Odebrecht y su ejecución".