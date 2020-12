FGR investiga a Félix Salgado Macedonio por abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, por abuso sexual.

De acuerdo a Milenio, en una entrevista rendida el 17 de noviembre del año en curso, una mujer aseguró que el político guerrerense presuntamente la violó cuando era menor de edad.

La entrevista se hizo ante el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), donde la denunciante a la que se le dio calidad de víctima identificada con las iniciales B.C.M., narró ante la autoridad los hechos ocurridos en 1998.

La presunta víctima, narró que cuando tenía 17 años, su pareja de iniciales R.J.S.J., tuvo una reunión en Chilpancingo, Guerrero, a la cual asistiría Félix Salgado Macedonio, quien formaba parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Aseguró que ella viajó del municipio de Tecpán de Galeana al puerto de Acapulco, separado de su pareja, y llegó sola a la terminal, sin dinero y sin conocer el lugar, por lo que tomó un taxi.

La mujer tras pasar la noche con la familia del taxista acudió a la casa de Félix Salgado Macedonio, para ir en busca de su esposo. Y señaló que uno de los escoltas la pasó con el senador con licencia.

La mujer identificada como B.C.M, indicó que Salgado Macedonio cambió su forma de ser al recibirla y después de salir de una de las recámaras.

Con una cara diferente cuando me recibió, como enojado y frotándose la nariz con la mano, se fue hacia mi persona y me empezó atacar, es decir, con sus manos, me arrancó el top y la falda…me hacía daño, y él nunca contestaba nada, solo su cara de enojo y su respiración agitada…no pude golpearlo o defenderme porque temía que me hiciera algún otro daño, subrayó.