FGR investiga a Emilio Lozoya por presuntos delitos electorales entre 2014 y 2015: La Jornada

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una investigación abierta contra el exdirector de Petroleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, por presuntos delitos electorales vinculados con el financiamiento ilegal de campañas a puestos de elección popular entre 2014 y 2015, indicó La Jornada.

Por lo que se presume que el economista de 45 años participó en la distribución de dinero por parte de la empresa brasileña Odebrecht a candidatos a diputados federales en México, implicando posibles cargos diferentes a los que motivaron las órdenes de aprehensión en su contra.

El medio que actualmente dirige Carmen Lira Saade consultó a "Funcionarios federales que solicitaron el anonimato mencionaron que en esa indagatoria, que se integra en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), se determinó la prescripción de la responsabilidad penal de Lozoya respecto de la presunta entrega de 4 millones de dólares por Odebrecht a la campaña presidencial de 2012".

No obstante, detallaron:

Sigue abierta la investigación de que la firma brasileña haya aportado dinero –con la supuesta intervención del ex director de Pemex– para apuntalar el proselitismo de candidatos a diputados federales en esos años".

Hasta este momento sobre Lozoya Austin pesan dos órdenes de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, asociación delictuosa y ejercicio indebido del servicio público, debido a aceptar sobornos de Odebrecht por 10.5 millones de dólares (mdd), sumado a más de 3 mdd por promover la adquisición de la planta de Agronitrogenados. Desde su extradición de España y su arribo a la Ciudad de México el 17 de julio, se encuentra ingresado en un hospital privado en calidad de detenido.

La Fiscalía Especializada está integrando el expediente FED/FEPADE/UNAI-CDMX/ 0001139/2017, donde se rastrean las transferencias que presuntamente efectuaron representantes de Odebrecht a sociedades de papel desde las que se repartió los recursos financieros a aspirantes a legisladores.

En los años de las diligencias, resultaron electos diputados de San Lázaro, obteniendo el PRI el 29.1% de los votos, el PAN 20.8%, PRD 10.8% y Morena 8.3%, según el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la carpeta también se apunta a seguir las transacciones que se llevaron a cabo desde la firma Innovation Research Engineering and Development Ltd, mediante la cual Odebrecht dio sobornos a varias naciones, "que transfirió dinero a la empresa fachada Blunderbuss Company SA de CV, creada en el estado de Veracruz, y a Zacapan SA (ligada a Lozoya). La carpeta de investigación contiene elementos en que se menciona la posibilidad de que funcionarios y políticos hayan recibido dinero a través de una cuenta bancaria abierta en el Meinl Bank de Antigua, propiedad de la empresa Klienfeld Services Ltd, creada por Odebrecht", añade La Jornada.





Con información de La Jornada