FGR encuentra que el H2 se hizo pasar por Cienfuegos en mensajes interceptados por la DEA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) desestimó centenares de mensajes interceptados por la DEA de las conversaciones, por BlackBerry, entre los fallecidos capos del Cártel de los Beltrán Leyva, Juan Francisco Patrón Sánchez, "El H2"; su sobrino Daniel Isaac Silva Gárate, "El H9", y al parecer el general Salvador Cienfuegos Zepeda, revelados este viernes por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Para la institución, encabezada por Alejandro Gertz Manero, Daniel Isaac Silva Gárate habría engañado a su tío, Juan Francisco Patrón Sánchez, haciéndole creer que hablaba con Cienfuegos Zepeda, por lo que decidió no ejercer acción penal contra él.

Según fuentes ministeriales, "El H9", abatido por la Marina-Armada, usó el nombre del exsecretario de la Defensa Nacional para engañar a su jefe "El H2", con el objetivo de obtener dinero haciéndole creer que era para sobornar al mando militar.

En el expediente del caso del general retirado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó al gobierno de México y que la Cancillería publicó ayer viernes, se presentan capturas de pantalla de diversas conversaciones en las que aparece una persona identificada como Zepeda, "H9" y "H2", así como diversos nombres en clave.

Entre éstos se destaca una fotografía que una persona identificada como Vela envió el 8 de enero de 2016 al "H2", diciendo que "Chong, Tío y Padrino estaban cantando el himno juntos".

Entre los mensajes atribuidos a Zepeda destacan varias sobre temas de operativos y transacciones al parecer económicas, como las siguientes:

Hijo, en verdad si usted no se arrima a Guadalajara para que lo traigan a conocerme, ya no lo invitaré, porque ya son muchos pretextos, yo lo seguiré queriendo igual, pero si no hay confianza qué quiere que hagamos, yo voy hacer cosas grandes si me toca verlos a uno de los dos".