Extraordinario que ex presidentes pidieran perdón al igual que España: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Que los ex presidentes del País pidieran perdón a los mexicanos por sus errores sería “extraordinario”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sería extraordinario, un acto de humildad nunca visto, sería bien recibido por la gente, porque el ofrecer disculpas, el pedir perdón es de seres humanos sublimes”, dijo.

López Obrador fue cuestionado durante la conferencia de prensa matutina si, al igual que España debería pedir perdón por la Consquista, los ex mandatarios deberían hacer lo mismo por como dejaron al País.

“Es un acto de humildad extraordinario, excepcional, decir: ‘Yo cometí estos errores, yo me equivoqué en esto y ofrezco disculpas’. No caer en la soberbia, rectificar, saber rectificar, no caer en la autocomplacencia. Eso es importantísimo”, precisó.

Pero, aclaró, él no convoca “a eso”, pues “eso depende de cada quien, pero si se lograra sería buenísimo para el país, sería algo muy importante”.