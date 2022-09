Extrabajadores de Mexicana bloquean acceso vial al AICM, tras desalojo

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy, extrabajadores y jubilados de la extinta Mexicana de Aviación bloquearon el acceso a la Terminal I del AICM. El incidente ocurrió cuando aproximadamente 20 personas se reunieron por la calle Carlos León, para impedir la llegada a las instalaciones.

Los exempleados reclaman, desde hace años, su merecida jubilación. Además, esperan y demandan la visita de autoridades de derechos humanos que atiendan su lucha. Eso ocurre a raíz del la reciente expulsión que sufrieron en el espacio que ocupaban en el AICM.

El AICM reportó desde temprano que estaba interrumpido el acceso por León, pero sin explicar qué estaba ocurriendo. Solamente se avisó del contratiempo a los interesados. En el aviso no se menciona a los manifestantes ni sus peticiones.

Posteriormente, notificaron que estaban proveyendo vehículos para auxiliar con el transporte de los pasajeros. Postearon dos fotos donde se aprecian , las autoridades de AICM pusieron a andar ciertas medidas para ayudar a los pasajeros con el ingreso por vías alternativas. Finalmente, compartieron un mapa con rutas alternativas para llegar a aeropuerto y recomendaron el servicio de aerotrén del AICM.

Las autoridades del AICM desalojaron a los extrabajadores de las instalaciones que en su momento ocupara Mexicana, donde se había instalado un plantón y posteriormente una cafetería para ayudar a los afectados ecoómicamente. La justificación que ofrecieron fue que la presencia de los manifestantes perjudicaba al aeropuerto financieramente y que también representaba un riesgo para la seguridad de los usuarios. Insistieron constantemente en la ilegalidad de la ocupación.

No obstante, no aclararon cómo exactamente se veía afectada la seguridad en el aeropuerto. Además, destacan que " la desocupación fue voluntaria, transparente y sin ningún acto de violencia por ambas partes".

Por su parte,. También reclamaron a aeropuesto que no se hiciera cargo de problemas que aquejan a los pasajaeros, como la situación con el gremio de taxistas y la prohibición para pedir transportes vía aplicación (Uber, Didi, etc.) o, incluso, el que no pudieran atrapar, durante horas, a un perro en las pistas de aterrizaje