Exprocurador de Guerrero, principal acusador de Macedonio: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Al acusar que hay una campaña y un linchamiento político, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a Xavier Olea, exprocurador de Guerrero, de ser el "el acusador principal" de Félix Salgado Macedonio, todavía candidato oficial de Morena a la gubernatura de Guerrero, y de quien pesan denuncias por violación sexual.

En conferencia de prensa matutina, y al mostrar una portada del periódico estadounidense "The New York Times" en donde se informa de las acusaciones que tiene el senador con licencia, el titular del Ejecutivo federal acusó a este medio de no investigar y de calumniar.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El mandatario señaló que justo, cuando Félix Salgado Macedonio busca ser candidato a gobernador de Guerrero es que surge "todo este escándalo".

Es una campaña, ¿por qué no vienen aquí o recopilan lo que hemos dicho sobre este caso aquí?, de que tiene que resolver los ciudadanos de Guerrero, las mujeres y hombres de Guerrero, de que si hay una acusación pues una autoridad tiene que juzgar que no puede haber linchamientos político.

Arremete AMLO contra The New York Times por nota contra Félix Salgado Macedonio, "no investigan, calumnian" y les cuestiona: ¿Qué no saben que su principal acusador es el exprocurador del PRI en Guerrero? pic.twitter.com/nYZ2YDrGKB — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 4, 2021

"¿No sabrá el 'The New York Times' de que Félix hace dos años y medio fue electo senador de Guerrero y que es exactamente ahora que está participando buscando ser candidato cuando surge todo este escándalo ¿que no saben los del 'New York Times' que el acusador principal de Félix fue el exprocurador de Guerrero del gobierno del PRI?

"O sea, no investigan, calumnian", agregó.