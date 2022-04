Expone que su tío la acosó siendo niña en grupo familiar; se entera que era su cumpleaños y él responde

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales se ha vuelto viral la captura de una usuaria de Twitter en la que expone que su tío la acosó siendo niña dentro de un grupo familiar.

Expone en grupo familiar que su tío la acosó siendo niña

En la captura del grupo familiar se ve que la joven saluda a los miembros para "advertirles que tengan cuidado con el señor (su tío)".

Es un pedófilo pervertido y no dudará en acosar a tu hija, prima o sobrina cuando tenga oportunidad, yo tuve la desgracia de vivirlo cuando aún era niña y sé que no he sido la única", escribió la joven en el grupo familiar al señalar a su tío.

"Lamentablemente este tipo de episodios en el círculo familiar es más común de lo que muchas personas piensan", secundaron en su publicación.

Refirió que aunque puede ser un secreto a voces, "esa clase de cosas deben saberse públicamente", ya que considera que "si el no duda en acosar niñas que son sus sobrinas, no debemos dudar en exponerlo para que no vuelva a suceder".

Así reaccionaron sus familiares a la acusación contra su tío

La joven contó que la respuesta sus familiares en el grupo fue que algunos la apoyaron en ese mismo lugar y otros en privado. Además la joven contó que su tío le respondió diciendo que estaba "traumada y necesitada de atención".

También agregó que otro tío apoyó al acusado, pero ella señaló que no necesitaba su validación y solo quería proteger a las mujeres de su familia y "visibilizar que es un ped0filo para impedir que vuelva a suceder o que esa clase de cosas sigan siendo secretos de familia".

Descubre que su tío cumplía años cuando expuso su acoso

Más tarde, en otro tuit, contó que se enteró que ese día era el cumpleaños del tío al que expuso que la acosó siendo niña, justo cuando se cumplía también un aniversario de la agresión sexual.

"Me acabo de enterar que ayer fue su cumpleaños, ups. Justo cuando se cumple un año más de lo que me hizo", sentenció