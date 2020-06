Expone Salud pros y contras del uso del cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO.- El uso del cubrebocas si no se usa correctamente puede llevar a la autocontaminación, pero también disminuir potencialmente la exposición de una persona asintomática, explicó Alethse de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida.

Durante la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud, la experta explicó los beneficios y los inconvenientes del uso del cubrebocas de acuerdo a los nuevos lineamientos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si traigo el cubrebocas, si está húmedo, si no me lo cambio, evidentemente en lugar de tener poquitas partículas que iban a caer guardando mi sana distancia, ahora lo traigo porque tengo esa falsa sensación de falsa seguridad, justo en el cubrebocas en la parte externa”, explicó.

Alethse enfatizó en el uso correcto del cubrebocas para evitar la autocontaminación, como la colocación y su retiro con higiene de manos con alcohol-gel durante todo el proceso.

La mascarilla, precisó, tiene sus beneficios en uso comunitario como la disminución potencial de la exposición de un individuo antes de que desarrolle síntomas.

El uso del cubrebocas de forma comunitaria se recomienda para personas que tendrán contacto con muchas personas (como los que trabajan en un mercado o van al mercado), para los grupos de riesgo para complicaciones por Covid-19 y ante la imposibilidad de mantener una sana distancia.

“Cuando vayamos hacer cualquier tipo de actividad, pensar a dónde voy, qué es lo que voy hacer, con quién voy a estar en contactado, pensar en esta parte y en la capacidad de implementación y el tipo del cubrebocas”, dijo.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, insistió en que el uso del cubrebocas tiene “grandes limitaciones”.

“Quien quiera usar un cubrebocas que lo use, pero que tenga en cuenta que no es una barrera de protección absoluta y que si no se usa de manera correcta, incluso paría ser perjudicial porque podría contribuir a contagiarse y a contagiar a otras personas”, dijo.