Explosión en la Miguel Hidalgo: Claudia Sheinbaum promete que reconstruirán casas

CIUDAD DE MÉXICO.-Claudia Sheinbaum dijo que se le reconstruirán sus casas a las 28 familias afectadas por la explosión por la acumulación de gas LP en una vecindad de la colonia Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La jefa de Gobierno afirmó que "se les va a dar un apoyo económico el mismo día de hoy [sábado], este apoyo mensualmente se les va a dar hasta que no se reconstruyan todas las viviendas. Entonces, por parte del Instituto de Vivienda está el compromiso de que se va a reconstruir".

Agregó:

"Las personas que viven en la vecindad, hasta que no se retire todo el escombro y no se revisen bien [las condiciones] va a ser muy difícil que regresen a sus casas, aun cuando no hayan tenido daños. Para ustedes que viven en la vecindad habrá un apoyo, por lo pronto de renta", detalló.

Sheinbaum detalló que se efectuó la revisión en los inmuebles aledaños por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y se descartó daño alguno, por lo que se va a permitir el acceso a las personas que viven alrededor de la zona del incidente.

"Se escuchó fuertísimo; olía terrible a gas"

"Se escuchó fuertísimo [la explosión] y [había] un olor terrible a gas. Salimos, había polvo y llamas", narró Bertha Zamora, quien junto con su hija y marido desalojaron su casa con lo que traían puesto, en la vecindad ubicada en Lago Naur 128 y Lago Ammer, en la colonia Pensil, momentos después de que se registró una explosión por acumulación de gas LP que colapsó el inmueble.

Fotografía tomada hoy con un dron que muestra a cuerpos de rescate en la zona donde ocurrió una explosión en Ciudad de México (México). EFE/Madla Hartz

Una mujer murió, hubo 12 lesionados y 28 familias se quedaron sin vivienda.

La causa del accidente, de acuerdo con la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, "fue una explosión de gas LP, había dos tanques que estaban ya picados y que justamente son el origen de este terrible incidente".

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) inició una investigación por daño a la propiedad, homicidio y lesiones, todos culposos.