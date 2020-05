Expertos de México y EU analizarán en seminarios virtuales las mejores prácticas contra el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la crisis sanitaria por la que atraviesa México y el mundo ante la propagación del coronavirus, la Universidad de California, a través del Centro de Estudios México-Estados Unidos, de UCSD y Alianza UCMX, organiza una serie de seminarios virtuales (Webinar) que abordarán la cooperación que tiene nuestra nación y el país vecino para combatir al Covid-19.

En el webinar "Covid-19: Interdependencia y cooperación México-Estados Unidos" un grupo de expertos binacionales analizará cuáles son las mejores prácticas para enfrentar la pandemia y cómo podemos mejorar la colaboración entre centros de estudio, universidades, organizaciones civiles, sector privado y los tres niveles de gobierno en ambos lados de la frontera.

Los seminarios son totalmente gratuitos y serán transmitidos por medio de todas las plataformas digitales de EL UNIVERSAL.

Consulta el programa completo

*Viernes 15 de mayo

Título: La relación de los estados con el gobierno federal: lecciones de la emergencia

Oradores principales:

Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador del estado de Jalisco

Javier Corral Jurado, Gobernador del estado de Chihuahua

Panel:

Hazel Blackmore, Directora ejecutiva, Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural (COMEXUS)

Héctor Ozuna, exalcalde de Tijuana

Ricardo Raphael, Director general del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, UNAM

Jésus F. Reyes-Heroles, President, Structura

(Este webinar será en español)



*Vienes 22 de mayo

Título: La participación de los empresarios en la emergencia

Carlos Salazar, CCE

Shannon O’Neil, Council on Foreign Relations.

*Viernes 29 de mayo

Título: Interdependencia y cooperación

Martha Bárcena, embajadora de Mexico en EU

Christopher Landau, embajador de EU en México

-Horario de las sesiones: 9:00 a 10:30 AM PST (Pacific Standard Time)/11:00 AM a 12:30 PM CST (Central Standard Time).