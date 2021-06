Expertos coinciden que cambio de Guardia Nacional al Ejército, opacaría rendición de cuentas

CIUDAD DE MÉXICO.- A decir de los expertos, la intención del presidente López Obrador de concretar una militarización de la seguridad pública del país, al pasar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), traerá consigo un mayor debilitamiento de las instituciones de seguridad, especialmente de las policías, y en especial de una menor rendición de cuentas en la materia.

Ante ello, Lisa Sánchez, directora General de México Unido Contra la Delincuencia, organización integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, que suma más de 300 organizaciones y personas que buscan revertir la militarización de la seguridad pública, hizo un llamdo a reconocer que hay evidencia suficiente para sostener que entre más tareas de seguridad pública se le dan a las Fuerzas Armadas, habrá más debilitamiento de las instituciones de seguridad.

Y se suma a un menor financiamiento, menos profesionalización y menos observación. Agregó, se podría presentar una baja en la prioridad, tanto a nivel federal como local, del desarrollo policial.

Más militares en las calles no significa más seguridad, ya que se ha observado que un mayor número de soldados no reducen los delitos de alto impacto como los homicidios y, al contrario, dijo, se llega a generar el famoso efecto cucaracha que extiende la violencia por todo el país.

La activista señaló que la implicación sobre la propuesta del presidente es menor transparencia en el uso de los recursos de seguridad pública y nacional, así como menor rendición de cuentas en la efectividad de las acciones, capacitación y cumplimiento de la ley, ya que las Fuerzas Armadas tienen la capacidad de clasificar toda su información y ocultarla de la opinión pública.

Por su parte, la exsecretaria Ejecutiva Adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Eunice Rendón Cárdenas coincidió que desde un inicio la estrategia del presidente AMLO ha sido la militarización de la seguridad pública, lo cual quedó firme con la creación de la Guardia Nacional.

Externó que ante la visible militarización de la seguridad pública, se debe dar prioridad el buscar un acercamiento real de los integrantes de nueva posible fuerza militar con la ciudadanía.

También manifestó que el propio presidente se ha olvidado de su promesa más fuerte en la materia, que fue ir a las causas que generan violencia y delitos “y eso se llama prevención social de la violencia y el delito y creo que no ha habido recursos para eso.

Como se recordará el presidente López Obrador anunció que propondrá al Congreso de la Unión tres iniciativas, una de ellas para que el mando de la Guardia Nacional se transfiera de la Secretaría de Seguridad federal a la Sedena.

No quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y además esa policía no cumplió, no actuó con el profesionalismo, no tuvo el apoyo que necesitaba, los elementos tenían que acampar, vivir en hoteles, en situaciones lamentables”, argumentó.