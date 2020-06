Expertos advierten que si Salud no modifica plan, la pandemia no cederá

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que la Secretaría de Salud estimó que la pandemia por Covid-19 finalizaría en el Valle de México el 24 de junio, en la última semana el país registró 23 mil 270 nuevos casos, así como 3 mil 202 defunciones. Especialistas consultados por EL UNIVERSAL coinciden en que si no se modifica la estrategia, la pandemia no cederá.

"La curva está tan aplanada que llevamos más de 25 mil muertes, además se anunció que la Ciudad de México pasará a semáforo naranja y no hay condiciones, la transmisión ha sido más intensa en las últimas semanas y si la gente sale a la calle, habrá más contagios", dijo Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero del Comité de Covid-19.

El doctor Alejandro Macías coincidió en que la pandemia continúa en ascenso y es consecuencia de la relajación de las medidas de sana distancia y al desconfinamiento.

No es posible que a la gente le digan que no tenga miedo a este virus, no hay condiciones, porque la capacidad de transmisión es muy alta y si hay más personas que salen de su hogar y además no respetan las medidas de sana distancia, será imposible controlar el número de contagios y defunciones", dijo.