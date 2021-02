Existe una campaña de linchamiento en contra de Salgado Macedonio; "me están uniendo", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó esta mañana que existe una campaña de linchamiento de medios de comunicación contra Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y acusado de violación sexual, y a la cual, señaló, lo están uniendo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en el caso de Salgado Macedonio “hay mucha politiquería” y confió en que pronto se resuelva.

“No me meto en eso (en el proceso de designar candidatos de Morena), no me corresponde, eso tiene que ver con los partidos. Sí estoy pendiente porque es muy notorio, ¿no? Como el caso de Félix Salgado Macedonio pues ya me están uniendo, y hay una campaña de linchamiento, retomando al clásico", dijo el mandatario.

“En todos los programas de radio, la prensa, en contra de Félix Salgado Macedonio y yo lo que planteó es, a ver hay que preguntarle al pueblo de Guerrero, a las mujeres y hombres de Guerrero, al pueblo de Guerrero, ¿y por qué ahora ésta campaña? ¿De parte de quién? Que los de la oposición ya lo tienen de bandera, ¡Ni un voto al otro partido -que no puedo mencionar!".

Y agregó: “Hay mucha politiquería en ese es un asunto y que ojalá se vaya resolviendo, en los mejores términos”.

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que hay una campaña en contra del senador con licencia en la que se aprovecha para señalar que la cuarta transformación está en contra del movimiento feminista.

“A ver, vamos a echar a andar la campaña contra Felix Salgado Macedonio y aprovechamos de decir que están en contra de las mujeres, de que que son enemigos del movimiento feministas, todo eso. Y piensan que toda la gente va a secundar esas posturas, pues no ya no es así, ya cada quien tiene su manera de pensar, ya no hay ese tutelaje, esa manipulación que existía: “ya lo dijo fulanito o menganito, no, ya no funciona eso, y somos libres”.

“Los que antes pensaban que el pueblo no existía, se quedaron en el almanaque no entendieron que ya hay un cambio, y que el pueblo es ahora el actor principal de la vida publica de México. Ya no funciona, ya no sirve lo del llamado “círculo rojo” por eso cada vez están más enojados lo de los medios. Pone uno la radio, les invito a que hagan ese ejercicio, pongan los noticieros de radio, y le cambian de estación y en todos es crítica al gobierno, pues lo que estamos viendo aquí con EL UNIVERSAL, pero si ponemos al Reforma es lo mismo”, dijo.

Ayer, ante la manifestación que han realizado mujeres en redes sociales exigiendo, con el hashtag #PresidenteRompaelPacto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador retire su apoyo a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero debido a denuncias por violaciones sexuales, el titular del Ejecutivo dijo que “ya chole” con campañas promovidas en contra del senador.

“Ya, como dicen algunos, ¿no?, ya chole. O sea, que porque van a hacer una campaña en los medios que el Reforma, que EL UNIVERSAL que los programas de radio, como era antes, conductores de radio, con expertos, con analistas, pontificando, sentenciando, juzgando. Si nosotros padecimos eso durante años, ataques tras ataques. Entonces, ¿cómo no voy yo a estar desconfiando o actuar de manera precavida?”, dijo.