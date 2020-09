Existe la libertad de expresión, tan es así que se respeta sin censura a quienes han orquestado una campaña en contra nuestra: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México existe la libertad de expresión.

"Tan existe, como nunca, la libertad de expresión en México, que se respeta sin censura de ninguna índole a quienes han orquestado una campaña en contra nuestra, parecida a la que emprendió la prensa porfirista y huertista en oposición al presidente Madero", reveló en redes sociales.

Indicó que es bueno que haya críticas a su trabajo, porque eso demuestra que todo está cambiando.

"El que esté sucediendo esto es bueno, es parte de la transformación, no soy masoquista, pero cuando se transforma, como decía el liberal Ponciano Arriaga entre más me golpean más digno me siento, si ellos están reaccionando de esta manera es porque vamos hacia adelante, es decir, se va transformando al País, y que se sepa, nunca jamás vamos a restringir las libertades, no va a haber censura, se va a garantizar la libertad de prensa, este es el nuevo México, la patria nueva por la que estamos luchando", comentó.

Este día AMLO exhibió un estudio sobre el número de columnistas críticos con su Administración a fin de demostrar que su Gobierno garantiza "el respeto a la libertad de expresión".

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador mostró un análisis de las columnas publicadas el jueves por los siete principales periódicos del país, según el cual el 10,6 % de los textos fueron positivos con el Gobierno, el 23,1 % neutrales y el 66,3 % negativos.

En total, el equipo del presidente revisó 148 columnas, de los cuales 94 versaban sobre el Gobierno, y hubo 11 positivas, 21 neutrales y 63 negativas.

"Lo quería mencionar porque eso ayuda mucho a entender lo que está sucediendo y me llena de orgullo el que se garantice la libertad de expresión", dijo el mandatario tras mostrar tablas con la clasificación de los columnistas de El Financiero, El Universal, Milenio, La Jornada, Excelsior, El Economista y Reforma.

La semana pasada, 650 intelectuales, artistas y científicos subscribieron un manifiesto titulado "Esto tiene que parar" en el que denunciaban que la libertad de expresión está "bajo asedio" del gobierno de López Obrador.

El historiador Enrique Krauze y los poetas Homero Aridjis y Javier Sicilia, entre otros, señalaron que el discurso de López Obrador "agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante".

López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró este viernes que durante los gobiernos anteriores, "la prensa siempre estaba vendida o alquilada" y dijo que ahora "es invariable el respeto a la libertad de expresión".

"Nada más lo quise señalar para que no confundan, para que no manipulen porque esto es excepcional", expresó.

Estudio presentado por AMLO