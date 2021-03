Exigen justicia para la niña Monse, violada y asesinada por un familiar en Guanajuato

SILAO, Guanajuato.- Familiares e integrantes del Colectivo Regla Rota Salamanca protestaron este domingo en demanda de justicia para Bibiana Monserrat, de 12 años, quien fue violada y asesinada presuntamente por su cuñado el pasado 6 de marzo en la comunidad Coecillo, en el municipio de Silao, Guanajuato.

Frente a la Presidencia Municipal exigieron que se aplique la ley en contra del "feminicida" y lo dejen en prisión.

Denunciaron tener información de que el agresor de nombre Oscar podría salir liberado por un juez en las siguientes horas, luego de que fuera detenido la noche del 6 de marzo tras atacara a la menor.

Esa noche "Monse" murió en el Hospital General de Silao, horas después de ser rescatada en una finca. Las manifestantes señalaron que Monse sufrió una agresión sexual por parte de su pariente en una vivienda del Coecillo.

El infeliz abusó de ella y no conforme con ello, le arrebató su vida, sus sueños y anhelos, externaron.

Las feministas colocaron cartulinas con reclamos de justicia y montaron un altar en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo, con imágenes de la menor, cartulinas y veladoras.

"¡Todas somos Monse!", "¡No estamos todas, nos falta Monse!", gritaron.

Pidieron que el responsable del feminicidio no salga, no vuelva a dañar a ninguna niña y no vuelva a tener un día en paz.