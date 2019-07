Exigen etiquetado frontal claro en alimentos en México

CIUDAD DE MÉXICO.-La asociación Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) lanzó este martes una campaña para exigir el etiquetado frontal y claro en los alimentos ultraprocesados para combatir la epidemia de obesidad y diabetes en México.



En conferencia de prensa realizada en Ciudad de México, Ana Larrañaga, coordinadora de la Coalición ContraPESO, denunció que no ha habido una legislación respecto al etiquetado debido a la "fuerte interferencia de las industrias de alimentos y bebidas ultraprocesados".

México no ha podido legislar sobre este tema y no ha podido impulsar un etiquetado debido a la fuerte posición de las empresas. Esto se llama conflicto de intereses. No podemos seguir permitiendo que sean estas empresas las que manipulen y decidan el etiquetado que queremos", señaló Larrañaga.