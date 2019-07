Exige Calderón a AMLO dejar de dividir a México

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) le exigió este jueves al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, "dejar de dividir a México" luego de que su Gobierno lo apuntó como el artífice de las protestas de la Policía Federal contra los planes de integrarlos a la Guardia Nacional.

Le pido con todo respeto que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted. Todos somos mexicanos y le pido respetuosamente que deje de dividir a México", dijo Calderón en un vídeo publicado en sus cuentas de redes sociales.

El ex presidente negó "categóricamente la insinuación" de que él ha estado detrás de las protestas de policías federales, que desde hace dos días han tomado instalaciones y bloqueado calles por los planes de integrarlos a la Guardia Nacional y a otras corporaciones de seguridad.

Mensaje del Presidente Felipe Calderón. pic.twitter.com/2zLh8rAfdg — Carlos Domínguez (@carlosdz) 4 de julio de 2019



En días recientes, Calderón criticó el trato que recibe la Policía Federal, así como la posición gubernamental.



Sin mencionar directamente el nombre de Calderón, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo este jueves que "es evidente el activismo de algunos políticos pretendiendo sacar raja de este tránsito de la Policía Federal a la Guardia Nacional".



Calderón exigió a López Obrador y, específicamente a Durazo, que si tiene pruebas de estas afirmaciones "las presente y actúe en consecuencia, y si no las tiene que retiren de inmediato estas calumnias".



En la opinión del ex presidente, bajo cuya Administración se creó la Policía Federal, "el problema" actual es que el Gobierno de López Obrador "ha maltratado" a los policías, que solo reclaman prestaciones a las que aseguran tener derecho.



"Arreglen ese tema, no anden buscando argumentos o pretextos para cubrir ineficacias o torpezas", sostuvo el ex mandatario.



Calderón dijo que siempre ha considerado que "la más compleja" de las responsabilidades del presidente del País son los temas asociados con la seguridad ciudadana y defendió el derecho de tomar todas las medidas que sean necesarias mientras se sustenten en la legalidad.



El ex mandatario declinó la oferta que le hicieron algunos miembros de la corporación para fuera su defensor en este conflicto con el Gobierno de López Obrador, aunque sí les recomendó organizarse, buscar representantes y procurar una solución por medios pacíficos.



"No es mi papel, no está bien que yo intervenga como representante de ustedes", señaló Calderón al sostener que en lugar de ayudarlos, su presencia y su nombre les causaría problemas con un Gobierno "en el que mandan los prejuicios, los complejos, las inseguridades y los miedos".



"Por hacerme daño a mí, terminarán haciendo daño a ustedes. Tienen que organizarse, tener sus representantes, buscar medios pacíficos para que por medio de propuestas razonables puedan llegar a un acuerdo", apuntó.



Este día, centenares de agentes de la Policía Federal se manifestaron contra su incorporación a la Guardia Nacional en tanto se desarrollaba un diálogo entre sus representantes con autoridades para encontrar las "mejores soluciones" y respetar la "situación laboral y la dignidad personal" de los policías.



El secretario Durazo reconoció "fallas" en la implementación de los cambios por falta de "comunicación interna". Pero aseguró que no habrá ningún despido, pero sí reubicaciones a distintos órganos de gobierno, como el Instituto Nacional de Migración o a Aduanas, para aquellos federales que no quieran entrar a la Guardia.