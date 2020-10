Exhiben a maestro de la UANL maltratando estudiante con síndrome de Asperger

NUEVO LEÓN.- Un trato discriminatorio y ofensivo de un profesor de la universidad Autónoma de Nuevo León hacia un alumno con el síndrome de Aperger, quedó grabado en video y se ha vuelto tendencia en redes sociales pidiendo la renuncia del maestro.

El responsable de los maltratos a “Jesús” el estudiante con Asperger, es el profesor César Augusto Leal Chapa, quién lanzó constantes burlas sobre su condición y hay quienes lo acusaron de discriminación.

La Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIME) se ha vuelto tendencia nacional sumando unos 6 mil 900 tweets, por el trato discriminatorio, informó el diario Milenio.

En Facebook el video difundido ya tiene más de 8 mil reacciones, 7 mil 400 comentarios que abrieron debate entre la comunidad universitaria y 6 mil 400 compartidas, ha causado un revuelo en las redes.

Eh cab.. te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano pinche burro, no te chifles güey, hazlo... la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata, tal vez el arte pueda servir para chiflados”, “...Si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual, Jesús hazlo, échalo andar güey no nos interrumpas”, manifestó el profesor.