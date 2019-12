Exhiben a gobernadores que no asisten a mesas de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró al dar a conocer el “quién es quién” de los gobernadores en materia de seguridad, no es para culpar a nadie, pero pidió a los mandatarios no delegar su responsabilidad.



El propósito no es culpar a nadie sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos, no ocultar nada, no maquillar cifras, decir la verdad.