Exhiben a Mariana Rodríguez callando a un niño "fuera de cámaras"

NUEVO LEÓN.- Mientras utilizaba su celular, la influencer Marina Rodríguez fue captada y exhibida callando a un niño cuando creía estar "fuera de cámaras".

Sin embargo, el momento quedó registrado y ha sido difundido en redes sociales. En la grabación se aprecia el momento en el que la empresaria llama a una conocida mientras el menor se encuentra a su lado, entretenido con un juguete.

Al tiempo que Mariana Rodríguez hablaba por videollamada, el niño empezó a aplastar su juguete que realizaba ruidos que terminaron molestando a la joven que terminó por explotar.



Primero "shitó" al niño, y luego, de forma agresiva, extendió su brazo intentando arrebatarle el juguete al menor, acción que le trajo múltiples críticas en redes sociales.

Mariana Rodríguez no sabía que la estaban grabando por eso se comportó como en realidad es. Qué escándalo. pic.twitter.com/IAooEbbbUV

A pesar de no asumir de manera tradicional, Mariana Rodríguez funge como una especie de presidenta honoraria del DIF (Desarrollo Integral de la Familia), para no ausentarse del todo de la institución, e incluso denunció presunta corrupción de la administración de Adalina Dávalos, quien era la encargada durante el mandato de Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', actualmente recluido en un penal de Apodaca.

No quería el rol tradicional, pero tampoco quería estar ausente de los programas de desarrollo social. Puedo decir que me he dado cuenta de la corrupción de la administración anterior, de cómo inflaban los precios y demás. Nos dijeron que le habían metido 300 mil pesos a Capullos, pero, ¿qué hicieron?, pintaron tres paredes y ya”, compartió Mariana Rodríguez para la revista Quién.