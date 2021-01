Exhiben a Chumel Torres en sus redes sociales por vacacionar en Puerto Vallarta

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de publicar las fotografías del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell en sus redes sociales, Chumel Torres fue exhibido por irse de vacaciones en plena pandemia a Puerto Vallarta.

Ay Chumi si te dijera que tú también andabas en la playa ��



Perdón ��https://t.co/H024IhflER — SADMOSPHERE (@Soloesrocko) January 4, 2021

El comediante este domingo publicó en su cuenta de Twitter varias imágenes del doctor López-Gatell donde se observa en un restaurante sin cubrebocas, por lo que recibió cientos de halagos, pero también críticas de los internautas, porque lo acusaron de violar el llamado “Quédate en casa”.

Chumel Torres acudió al destino turístico de Jalisco, donde gobierno Enrique Alfaro el pasado 12 de diciembre junto a Héctor “Jiots” Márquez.

De la visita a Puerto Vallarta no sólo quedó constancia en fotografías o historias en Instagram, sino también en un video de Youtube que alcanzó 207 mil visitas.

Durante su estancia se paseó quedó evidencias de que paseó en un yate y comió en un restaurante, sin guardar la sana distancia, ni usar cubrebocas junto a “Jiots”.

Torres no ha respondido a esta crítica que le lanzaron diferentes usuarios en su red social, sin embargo varias personas salieron a su defensa, asegurando que no se puede comparar la irresponsabilidad del influencer con la de López-Gatell porque no es funcionario federal.