Ex gobernador Ángel Aguirre: "Peña Nieto me usó de chivo expiatorio”, declara

GUERRERO, México.-Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero (2011-2014) acusó a Enrique Peña Nieto de usarlo como "chivo expiatorio" en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala de la Independencia

Además, Aguirre cuestionó al gobierno de AMLO el por qué no llama a declarar a otros exfuncionarios del sexenio anterior.

No quiero pensar que hay protección para estos personajes, porque debemos ser tratados con el mismo rasero, no entiendo porque no se les ha tocado", dijo el exgobernador.