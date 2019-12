Ex esposo de Abril busca ganar tiempo para defenderse: Familia

NUEVO LEÓN.- Para la familia de Abril Pérez Sagaón, las acciones realizadas por su ex esposo solamente buscan ganar tiempo para defenderse de las acusaciones que las autoridades tienen en su contra.



Fuentes allegadas al caso revelaron que la Procuraduría de la CDMX busca reaprehender a Juan Carlos García por incumplir su medida cautelar en el proceso que llevaba en libertad por golpear con un bate a Abril cuando estaba dormida, en enero pasado.



"Nosotros sabemos poco del tema legal, pero lo que yo sé en términos generales, de lo que me he enterado y el análisis que me han dado los abogados, pues que son técnicas dilatorias para ganar tiempo y defenderse", señaló ayer Javier Pérez, hermano de Abril.

"Sabemos que cambió de despacho de abogados, acaba de cambiar por quinta vez despacho de abogados, ese es el cuestionamiento que hacemos nosotros, no tiene más que 6 mil pesos para una pensión alimenticia para los tres (hijos suyos y de Abril) y sí hay dinero para contratar abogados muy caros".Javier hizo un llamado a las autoridades para que aceleren los trámites para que los hijos de Abril queden de manera definitiva bajo la custodia de su abuela materna.