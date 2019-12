Ex esposo de Abril Pérez expone su versión de los hechos

CIUDAD DE MÉXICO.- El principal sospechoso del asesinato de Abril Pérez, su ex pareja, Juan Carlos García, compartió una carta en donde expone su versión sobre la discusión y la presunta agresión registrada el pasado 4 de enero.

Juan Carlos García asegura que Abril Pérez tomó un cuchillo tras una discusión marital que sostuvieron durante la madrugada. Además, dijo que es falso que su ex esposa se encontrara durmiendo y que la golpeó para defenderse para que esta no le volviera a encajar el arma blanca.

En un video compartido por el periodista Ciro Gómez Leyva, se presenta la versión del principal sospecho del homicidio de Abril Pérez y se presentan las evidencias que dice tener.

Esta es la carta que nos envió Juan Carlos García, ex esposo de #AbrilPérez y principal sospechoso del homicidio. Asegura que nunca la golpeó con un bate, sino que fue ella quien le clavó un cuchillo y gritaba que lo quería matar. Aquí su versión y las evidencias que dice tener: pic.twitter.com/Uk9Xi3nVyX — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 18, 2019

El pasado lunes 25 de noviembre, el mismo día que se llevaban a cabo las protestas Contra la Violencia de Género, Abril Cecilia Pérez Sagaón, de 49 años de edad, falleció de un disparo.

Según la carpeta de investigación del caso, los hechos ocurrieron a las 18:50 horas en el cruce de Río Churubusco e Insurgentes, cuando la víctima y un menor de 16 de años resultaron lesionados por arma de fuego. La mujer fue herida en la nuca y falleció posteriormente en el hospital.

Fuentes allegadas al caso revelaron que la Procuraduría de la CDMX busca reaprehender a Juan Carlos García por incumplir su medida cautelar en el proceso que llevaba en libertad por golpear con un bate a Abril cuando estaba dormida, en enero pasado.

"Nosotros sabemos poco del tema legal, pero lo que yo sé en términos generales, de lo que me he enterado y el análisis que me han dado los abogados, pues que son técnicas dilatorias para ganar tiempo y defenderse", señaló ayer Javier Pérez, hermano de Abril.