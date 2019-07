Ex director general de Sedatu presenta amparo implicado en Estafa Maestra

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones de la Sedatu, presentó un amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR), por supuestamente omitir líneas de investigación contra otros implicados en la "Estafa Maestra".



Ibarra es investigado por presuntamente firmar entre el 12 y el 16 de octubre de 2015 un convenio con la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), a través del cual fueron desviados por 186 millones 113 mil 400 pesos.



En su amparo, se quejó de una violación al principio de lealtad, por parte de los fiscales, porque en su opinión no analizaron otras líneas de investigación que implicaban indagar a otros ex funcionarios que no han sido imputados hasta ahora.



Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal, dio entrada a la demanda de garantías, pero le negó la suspensión definitiva que había solicitado porque la FGR le informó que explora las otras líneas de investigación, por lo que es casi un hecho que este amparo sea desechado.



La FGR en su momento judicializó la indagatoria contra Ibarra y José Antolino Orozco Martínez, el ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.



Esta conducta les fue imputada en la modalidad de haber otorgado autorizaciones de contenido económico, sancionado con 6 meses a 12 años de prisión y 30 a 150 días multa.



Después de tres intentos de imputación, el pasado 20 de mayo la FGR retiró su solicitud de la audiencia de imputación, para replantear la indagatoria y, en caso de que las pruebas lo determinen, intentar de nuevo la judialización.



Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, ha dicho que este es uno de los asuntos que ahora se investigan por el delito de delincuencia organizada.