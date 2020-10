Ex comisionado de PF presentó amparo contra FGR por no ejercer acción penal contra exprocuradora Marisela Morales

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Herrera Valles, excomisario general de la entonces Policía Federal (PF), presentó un nuevo amparo contra la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra Marisela Morales Ibáñez, exprocuradora general, y otros exfuncionarios públicos, a quienes denunció por la manipulación de testigos protegidos en la gestión de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), según Milenio.

La juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, admitió a trámite dicho recurso y programó una audiencia constitucional para el próximo 4 de noviembre.

El 21 de septiembre del 2020 la fiscal Especializada de Asuntos Internos, Adriana Campos López, autorizó por falta de elementos el no ejercicio de la acción penal contra 14 ex servidores públicos, incluida la ex titular de la extinta PGR.

Lo anterior conforma la averiguación previa 113/AP/DGDCSPI/2014, y se aperturo en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Cabe recordar que el 17 noviembre de 2008 el excomisario fue arrestado por la propia PF, tras haber denunciado en una carta ante Calderón Hinojosa a Genaro García Luna por corrupción y otras irregularidades tanto en la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP) como en la Policía Federal.

Por lo que Herrera Valles fue enviado a prisión por presunta delincuencia organizada y permaneció ahí 3 años, 10 meses y 21 días. Luego fue absuelto, pero continúa apuntando que el "superpolicía", hoy preso en Estados Unidos, e inclusive personas relacionadas a él, actualmente forman parte de la FGR.

Por lo que interpuso una denuncia contra Marisela Morales y el ex subprocurador, Irving Barrios, por su probable responsabilidad en delitos contra la administración de la justicia y falsedad de declaraciones.

Aunado a que solicitó ejercer acción penal contra Nora Caballero Trejo, agente del Ministerio Público Federal y Olinalá Borja Alonso y María del Pilar Victoria Serrano, también por el delito contra la administración de la justicia.

Mientras que a Alberto Jiménez Briones, Silvia Méndez Mendoza y José de Jesús Ortiz Jiménez, por el delito de falsedad de declaraciones; y Betzabé María Rello Alba, por abuso de autoridad.

Asimismo, la denuncia ante la Fiscalía también incluyen, por falsedad de declaraciones, contra los siguientes testigos protegidos: