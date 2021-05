Evelyn Salgado ya es candidata; Instituto Electoral de Guerrero ratificó su registro

GUERRERO, México.-Este domingo, el Instituto Electoral y Participación Ciudadana aprobó la candidatura de Evelyn Salgado Pineda a la gubernatura de Guerrero en representación de Morena, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara la cancelación de registro de Félix Salgado Macedonio el pasado 27 de abril.

Con ocho votos a favor y cero en contra, durante la Decima Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General, se ratificó el registro de Salgado Pineda, quien buscará ganar la candidatura del estado guerrerense.

La ahora candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero se ha desempeñado como presidenta del DIF en Acapulco del 2005 al 2008, periodo en el que su padre fue alcalde del municipio. También, ha sido delegada de la Secretaría de la Mujer de Guerrero.

La candidata aseguró que su padre ha sido su guía, su consejero y lo seguirá siendo y agregó que, de ganar la gubernatura, Félix Salgado no tomará decisiones, además de mencionar que no es una “Juanita” y aseveró que fue la decisión del pueblo la que le otorgó la candidatura, y no su padre.

Por su parte, Mario Delgado, presidente de Morena, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en donde confirmó la decisión del partido de colocar a Evelyn como su candidata: “Evelyn Salgado, es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la Gubernatura de Guerrero, así nos confirma nuestra encuesta interna, respaldada por dos encuestas espejo, en la Comisión de elecciones”, agregó.