Evelyn Salgado, se posiciona como la mejor para ocupar candidatura a la gubernatura de Guerrero: Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, publicó en su cuenta de Twitter, que, de acuerdo a una encuesta interna, respaldada por dos encuestas espejo, Evelyn Salgado “es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la Gubernatura de Guerrero”.

¿Quién es Evelyn Salgado?

Evelyn Salgado, es hija de Félix Salgado Macedonio, excandidato de Morena a contender por la gubernatura de Guerrero, luego de que el INE le retirara su participación por no reportar a tiempo sus gastos de precampaña.

Fiel seguidora de la campaña de su padre, Evelyn Salgado acostumbra subir fotos junto a él en sus mítines y junto a su familia, incluidas sus cuatro hermanas.

De 2005 a 2008 fue presidenta del Patronato del DIF de Acapulco, donde destacó que, durante su gestión, se llevaron a cabo “diversos programas sociales atendiendo a grupos vulnerables y promoviendo el desarrollo de las familias acapulqueñas". Durante 2017 también fue delegada de la Secretaría de la Mujer en Acapulco.

Anteriormente, y ante especulaciones, Evelyn Salgado había negado que sería ella quien sustituiría a su padre como candidata al gobierno de Guerrero, luego del fallo definitivo contra Salgado Macedonio por parte del INE.

"Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no 'Juanita'. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo. ¡Hay toro!", escribió la hija mayor de Félix Salgado Macedonio, en Facebook.