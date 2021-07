Estudiantes de Quintana Roo cursarán materia de perspectiva de género

QUINTANA ROO.- Ana Isabel Vásquez Jiménez, secretaria de Educación, informó que Quintana Roo se convertirá en el primer estado en el que los alumnos cursarán una materia con perspectiva de género.

Será a partir del 30 de agosto, con el inicio de clases, cuando estudiantes y maestros de educación media superior contarán con la asignatura de “Educación con Perspectiva de Género” en su plan de estudios con la finalidad de sensibilizar a la comunidad estudiantil.

Esta asignatura no la imparten en otro estado, no la bajamos en internet, no la compramos en una plataforma de ventas; había que hacerla porque para los estudiantes, es importante promover la cultura de la paz, de género, de justicia de igualdad. Entonces habría que pensar no sólo en los maestros y las escuelas, sino también en los estudiantes” indicó la funcionaria.