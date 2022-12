Estudiante obtiene mérito académico por siembra de 100 mil semillas de ostión japonés

MÉXICO.-Wendy Daniela Rosas Sánchez, estudiante de Ingeniería en Acuicultura del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Guaymas, obtuvo el Mérito Académico en Ingeniería por el proyecto para la siembra y cultivo de 100 mil semillas de ostión japonés (Crassostrea gigas).

El reconocimiento de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) agrupa a más de 200 instituciones educativas, con el propósito de reconocer a estudiantes con excelencia académica.

Desde muy pequeña he soñado con dejar huella en mi comunidad y en la humanidad. De ser posible, haciendo algo que me apasiona y que marque la diferencia en un futuro", expresó Wendy Daniela.

SURGIÓ COMO UN SUEÑO

La alumna del TecNM consideró que en el mundo acuático hay un gran potencial a desarrollar, así como nuevas técnicas para sostener la alimentación saludable de los países en desarrollo y desarrollados.

“Me gustaría ver a México con técnicas implementadas por mí a nivel mundial, y llegar a ser líder en producción alimentaria”, compartió.

Rosas Sánchez explicó que el proyecto de cultivo de ostión Crassostrea gigas surgió como un sueño y un reto que pudo materializarse con apoyo de los profesores del TecNM Guaymas, a quienes agradeció su colaboración, ya que fueron parte esencial del proyecto.

“Desde muy pequeña, yo sabía a lo que me quería dedicar para toda mi vida, lo que era mi pasión y casualmente encontré la carrera que estuve buscando por mucho tiempo y que no es tan común: Ingeniería en Acuicultura, y el TecNM es la institución que me brinda esa oportunidad", agregó.

INTERÉS POR EMPRENDER

Por su parte, el jefe del Departamento de Ciencias Básicas, y titular de la materia de Cultivo de Moluscos del TecNM, Francisco Javier Pintor Serrano, comentó que Wendy Daniela destacó desde el inicio de la carrera mostrando interés por emprender en un cultivo de moluscos bivalvos.

Señaló que después de varias investigaciones, la joven galardonada emprendió el proyecto sembrando 100 mil semillas de ostión japonés, por lo que, con la asesoría y el mantenimiento adecuado, espera lograr buena producción y venta del molusco el próximo año.

Entre las actividades que actualmente realiza la joven investigadora está el monitoreo sobre la calidad del agua de manera constante en la zona de cultivo en la bahía de Guaymas.

La siembra de ostión es uno de los cultivos del sector social, dado que la inversión no representa costos altos, como el caso del camarón.