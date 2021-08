Estudiante de derecho se enfrenta a su maestro: “Su manera de dar la clase no me gusta”, dice

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales se viralizó un video en donde un estudiante de derecho enfrenta a su profesor durante una clase diciéndole que ejerce demasiada presión.

Durante la grabación hecha por otro estudiante, el alumno le dice a su profesor que pese a ser buen estudiante y participativo, con él no puede.

Su manera de dar la clase no me gusta, no me agrada, la verdad no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace (…) No puedo pensar, no puedo pensar, me deja en blanco.”, expresa el estudiante.